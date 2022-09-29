Özgür Özel: Emniyetten açıklama bekliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında Tutuklu Gazeteciler Raporu'na vurgu yaparak, "O salıverilmeden sonra raporumuz yayınlanmış" dedi.

Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristin birinin, Dilşah Ercan olduğu tespit edilmişti.

Teröristin, CHP'nin "Türkiye'nin en büyük açık cezaevi" olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.



DHA'nın haberine göre; Özel, partisinin 2013 yılında yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'na değinerek, bu rapor üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"O isim rapor hazırlanırken içerideydi"

Gelinen noktada birtakım gelişmeler olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini belirten Özel, "CHP'nin bundan 11 yıl önce çalışmalarını yaptığı ve bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bir isim geçiyor. O isim üzerinden saldırıyı yapan terörist olarak, 'CHP'nin raporunda var' diyorlar. Bunu çok net olarak söyleyelim. O isim rapor hazırlanırken içeride; ama daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4'üncü Yargı Paketi'yle, yani Abdullah Öcalan'la görüştükleri müzakereler sonucunda, verdikleri kararla cezaevlerinin boşaldığı 4'üncü Yargı Paketi'yle salıverilmiş.





"Bizim meselemiz terörü kınamaktır"

O salıverilmeden sonra raporumuz yayınlanmış. Şimdi iddia o ki; aslında saldırgan o değil, 'parmak izi tutmadı, saldırgan bir başkası' dendi. Ama biz buna sığınmadık hiç. Saldırıyı yapan oymuş veya değilmiş; bizim meselemiz terörü kınamaktır.

"Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez"

Dün Mersin'den gelen bütün bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız." dedi.