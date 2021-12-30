Diyanet'in kurslarını hedef alan CHP'li Özgür Özel, Kur'an kurslarını Orta çağ düşüncesi olarak nitelendirdi.

Okul öncesi yaş gruplarına dini ders verilmesi Türkiye'de kamuoyunun yeni gündemi oluşturdu.

Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursları ve Milli Eğitim Şurası'na verdiği önerge CHP tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Dün bu konuyu Meclis'teki basın açıklamasında dile getiren CHP Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet'in bu adımlarını Orta Çağ zihniyeti olarak yorumlayarak şu ifadeleri kullandı;

CHP'li Özgür Özel: Diyanet kursları Orta Çağ zihniyetidir VİDEO





EĞİTİM DİYANET'İN Mİ MEB'İN Mİ İŞİ

"Eğitimde birlik var Tevhîd-i Tedrîsât var kanunu var Diyanet okul öncesi birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in mi MEB'in mi işi. Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar.

BU KAFAYLA...

Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince.

ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİNE YÖNELMENİN ANLAMI NE

Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var. 20 yıl sonra okudğunu anlamayan kindar bir nesil çıkar"