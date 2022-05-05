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    CHP'li Özgür Özel, HDP'ye destek çıktı

    CHP'li Özgür Özel, HDP'ye destek çıktı

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, polise tepki gösteren HDP'li Ayşe Acar Başaran'a arka çıktı. Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 20:30
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    Diyarbakır'daki HDP binası önünde eylemleri 976 gündür nöbet tutan ailelerden bazıları, farkındalık yaratmak için HDP'nin Ankara'daki genel merkezine geldi.

    Ailelerin HDP binası önüne siyah çelenk bırakmasıyla gergin anlar yaşandı.

    HDP'li vekiller, provokasyon iddiasında bulunarak çıktıkları kapı önünde polis ile sözlü münakaşaya girdi.

    HDP'ye arka çıktı

    Gerginlik sırasında araya giren bir polis, kendisinin şehit çocuğu olduğunu söyleyerek HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'la tartıştı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında HDP'ye arka çıktı.

    Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

    Ankara'da HDP'li vekil ile şehit çocuğu polis arasında gerginlik

    "Yaşananlar demokratik siyasete olan inancı sarsıyor"

    Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur."

    CHP li Özgür Özel, HDP ye destek çıktı #1

    Bir destek de CHP'li Kaya'dan

    Özgür Özel'in HDP'ye destek açıklamasının ardından CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da HDP'ye geçmiş olsun ziyaretine gitti.

    Kaya, "Siyasi partiler, siyaset yapar. Siyasi partilerin kendi işleyişleri vardır. Hele hele parlamentoda üçüncü büyük siyasi partinin genel merkezine, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çalışanları rahatlıkla giremiyorsa Türkiye'de demokrasinin ayıbıdır" diye konuştu.

    CHP'li Yıldırım Kaya'dan HDP'ye destek ziyareti VİDEO

    CHP li Özgür Özel, HDP ye destek çıktı #2

    CHP li Özgür Özel, HDP ye destek çıktı #3


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