Manisa'da yoğun yağış nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarıda kalırken, CHP'liler alternatif kutlama yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

YAĞIŞ ENGELİ

Vali, konuşmasının ardından yoğun yağış nedeniyle öğrencilerin daha fazla ıslanmaması adına tören bitirdi.

ALTERNATİF KUTLAMA

Bu gelişmenin ardından CHP Manisa İl başkanlığı önünde bir araya gelen partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve diğer STK’lar İzmir Marşı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama programının yapılacağı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı.

"BULUTLAR AĞLAMAYI KESTİ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de partisi tarafından düzenlenen 'alternatif 29 Ekim' töreninde konuştu.

Güne sağanak yağışla başlayan şehirde havanın düzeldiğini işaret eden Özel, "Biz İzmir Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı okuyarak yürüyünce bulutlar ağlamayı kesti, yükseldi ve yolumuz aydınlandı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel: İzmir Marşı okununca yağmur durdu VİDEO