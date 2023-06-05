CHP'li Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapanları hedef aldı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrısı yapanları hedef alan Özgür Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar." dedi.

ensonhaber.com 14 ve 28 Mayıs'ta oylar kullanıldı ve Türkiye'nin geleceği belirlendi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın olurken Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sandıktan çıkan sonuçların ardından muhalefette ise iç hesaplaşma başladı. Değişim isteyen muhalif seçmen, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğiyle karşılaştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak asmayarak 'devam' mesajı verdi. Seçim mağlubiyeti sonrası değişim talebinde bulunan muhalif seçmen ise Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı Kılıçdaroğlu'ndan günlerdir herhangi bir açıklama gelmezken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel tepkili muhalifleri suçladı. Bugün FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı. "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar." dedi. Özel'in bu açıklamaları sosyal medyada yankı buldu. Kılıçdaroğlu'na tepkili muhalifler Özgür Özel'in açıklamasıyla şaşkına döndü.