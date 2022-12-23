CHP'li Özgür Özel: Semra Güzel oylamasına ret verdik

Terörist sevgilisi ile ifşa olan Semra Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. CHP tarafı, oylama sırasında 'Hayır' oyunu verdiklerini itiraf etti.

PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel davasında, dün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıp cezaevine gönderilen Semra Güzel'in, dokunulmazlığı kaldırıldı.

Devamsızlık nedeniyle kaldırılan dokunulmazlık, CHP tarafından tepki ile karşılandı.

CHP'li milletvekilleri, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasında 'Hayır' oyunu kullandı.

"HDP'den mi korktunuz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise CHP'ye, "Asıl sahtekarlık aynı konu için Komisyon'da evet oyunun Genel Kurul'da neden 'hayır'a dönüştüğüdür. HDP’den mi korktunuz?" çıkışında bulundu.

Turan'ın sözlerine yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Oylamada ret oyunu kullandıklarını açıklayan Özel, şu ifadeleri kullandı;

"O diyor ki 'Milletvekilleriniz işte HDP ile dayanışmak için mi' falan? Oysa ki bilmediği şu, biz zaten bu oylamada şöyle bir tavır içinde olduk; ret oyu kullandık biz. Cumhuriyet Halk Partisi, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına, Semra Güzel'in içinde bulunduğu fotoğraf karesinden dolayı, bir terör örgütü mensubuyla çekilmiş fotoğraflarından dolayı, bir kamp ziyaretinden dolayı dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini savunmuştu. O yönde oy kullanmıştı.





"Milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık"

Ama bugünkü oylama milletvekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülme oylaması. Oysaki Semra Güzel yargı önünde şu anda ve mahkeme bir karar verecek. Mahkeme kararını vermeden mahkeme yerine geçip, bir kişiye özel yoklamalar alınarak onun milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık."