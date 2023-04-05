CHP'li Özgür Özel: Türkiye'yi inşa etmek için göreve talibiz ve hazırız Seçimler için konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "14 Mayıs'tan sonra yıkılmaz bir Türkiye'yi inşa etmek için göreve talibiz ve hazırız" dedi.

AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Özgür Özel açıklamasında bugün yıkılmış bir Türkiye'nin olduğunu öne sürdü.

Depremlerde 10 ili, ekonomisi, milli eğitim sistemi, üniversiteleri, dış politikası yıkılmış bir Türkiye bulunduğunu iddia eden Özel, "14 Mayıs'tan sonra yıkılmaz bir Türkiye'yi inşa etmek için göreve talibiz ve hazırız." diye konuştu.

Milletin vereceği yetkiye 14 Mayıs'ta kavuşup geçmişteki sis perdelerini hukuk yoluyla ortadan kaldırmaya talip olduklarını belirten Özel, bugünkü kanunsuz emirleri de takip ettiklerini söyledi.

"Milletin derdiyle dertlenen bir sürece geçeceğiz"

Özgür Özel, "rejime kasteden Anayasa değişikliğinin" yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yaşanan bütün sorunların katmerlendiğini ileri sürerek, "Dünyanın fakir ülkelerini tek adamlar, zengin ülkelerini güçlü parlamentolar ve demokrasiler yürütüyor. Bütün sorunları çözmek için milletin derdiyle dertlenen bir sürece geçeceğiz." ifadesini kullandı.

"Millet İttifakı tarafından yönetildiğinde herkesin sorunları çözülecek"

Ülkenin 1. Cumhurbaşkanı'nın, kurtarıcısının vasiyetini yerine getirmek için 14 Mayıs'tan sonra çalışmaya başlayacaklarını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu parlamento milletin gündemine hakim olamamıştır. Bu parlamento yoksulların, işsizlerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, köylülerin gündemine değil, sarayın gündemine mahkum olmuştur. Bu parlamentoda Devlet Bahçeli imzasıyla kanun teklifleri var, komisyonda gündeme bile almıyorlar; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet partisinin kanun teklifleri var, gündeme dahi almıyorlar. Hatta, 'yıllarca yapmayız' diyorlar. EYT'de olduğu gibi, saray, anketi görüp ürkünce hemen yapıyorlar. Milletin gündeminin değil, sarayın gündeminin dayatıldığı bu ülkeden, böyle yönetilirse millete fayda yok ama milletten yana yönetildiğinde, Millet İttifakı tarafından yönetildiğinde herkesin sorunları çözülecek.

CHP'li Özel, 14 Mayıs'ta yeni bir perde açılacağını, eşitliklerin, özgürlüklerin, zenginliklerin, demokrasinin, liyakatin olduğu bir dönemin başlayacağını dile getirdi.

Suç işleyeni ve işleteniyle bağımsız yargı önünde hesaplaşılacak bir dönemin başlayacağını savunan Özel, "Hakkı yenenlerin hakkını teslim edeceğiz, hak yiyenlerin hesabını yargı soracak. Ama suça bulaşmamış kimse ne verdiği oydan ne yaptığı görevden dolayı asla endişe etmesin. Kucaklaşma ve helalleşme dönemi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, büyükelçilere propaganda yaptığını ve onlardan destek istediğini öne süren Özel, büyükelçilerin iyi ilişkiler, diplomasi için olduğunu; dedikodu yapmak, şikayet etmek ya da azarlamak için bulunmadığını kaydetti.

"Gücünü değil, acziyetini gösterir"

Özel, bir büyükelçi Türkiye'yi rencide ediyorsa azarlanabileceğini belirterek şunları söyledi:

Büyükelçi, bir sonraki Cumhurbaşkanını ziyaret etti diye, bir cumhurbaşkanı adayına, ana muhalefet liderine nezaket ziyareti yaptı diye ona köpürüp onun dışındaki büyükelçilere 'bana yardım edin, beni destekleyin' demek, hele hele Türk dünyasındaki ülkelerin liderlerini aktif siyasete dahil etmeye çalışmak, siyasetçilerin gücünü değil, acziyetini gösterir.

Özgür Özel, Millet İttifakı partilerinin milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Meclis Başkanlığına sunulan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için çözümler öngören kanun teklifi hakkında da bilgi verdi.

CHP'nin vaatlerini sıraladı

Özel, Millet İttifakı iktidarında emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılacağını belirterek, 14 Mayıs'tan sonraki Kurban Bayramı'nda ise Ramazan Bayramı'nın farkıyla emeklilere 15 bin lira vereceklerini hatırlattı.

Yasama çoğunluğunu sağlama noktasında bir öngörüleri olup olmadığının sorulmasına karşılık Özel, anketlerin, Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde edeceğini gösterdiğini söyledi.

Özel, Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu çoktan kaybettiğini ve Millet İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu sağlama konusunda her geçen gün daha iyi anketler görmeye başladığını bildirdi.