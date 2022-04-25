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    CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi

    CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi

    Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP'li ve HDP'li vekiller kameralar karşısına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahkum edeceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 20:19
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    Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.

    "Tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır"

    Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

    Hakimlere yargılanma tehdidi

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu da iktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söyledi.

    CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi ViDEO

    HDP de oradaydı

    HDP'li Filiz Kerestecioğlu da "Her alanda siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. Hiçbirinin suçları yoktur." diyerek karara tepki gösterdi.

    Direniş sloganları atıldı

    CHP ve HDP'li milletvekillerinin açıklamalarının ardından adliye önünde "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları attı.


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