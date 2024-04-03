31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde el değiştiren şehirlerden biri de Uşak oldu.
Kesinleşen sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanlığı'nı CHP Adayı Özkan Yalım kazandı.
Yalım oyların yüzde 40,89'unu aldı.
Göçmenleri hedef aldı: İş yeri ruhsatı vermeyeceğim
Seçilmesinin ardından Uşaklılarla bir mekanda buluşan Yalım, göçmenlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yalım, hiçbir Suriyeli ve Afgan göçmene iş yeri ruhsatı vermeyeceğini söyledi.
Özkan daha sonra Uşak'ta mülteci istemediğini belirtti.
"En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim"
"Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim" diyen Özkan Yalım'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
"Hiçbir Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim"
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