CHP'li Özrtak'a, Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çıkışı soruldu

CHP Sözcüsü Öztrak, Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönündeki çağrılarına ilişkin "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu.

Sözcü, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öztrak'a, "MHP lideri Devlet Bahçeli 'HDP kapatılmalı' çağrısı yaptı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu yöneltildi.

"BAHÇELİ 'KAPATIN' DEDİ DİYE PARTİ KAPATILMAZ"

Öztrak, "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir. Sayın Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz." diye konuştu.