CHP'deki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak iktidara, Karadeniz'de bulunan doğalgazı kullanarak Rus gazının fiyatını düşürme çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi.

Gündemin ana başlıklarına ilişkin eğerlendirmelerde bulunan Öztrak, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi konusuna da değindi.

"RUSYA İLE YENİDEN MASAYA OTURUN"

Çıkacak olan zenginliğin milletin yararına kullanıldığını gördüleri andan itibaren buluşu alkışlayacaklarını söyleyen Öztrak, iktidarın daha önce Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarını bu buluşu kullanarak gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Öztrak, "Yeni bulunan rezervlerin avantajını milletimiz için hemen kullanmaya başlayın. Rus doğal gaz alım anlaşmalarını yeniden masaya yatırın, fiyatları düşürtün. Bu gazı kullanın, masada kullanın, Rusya'dan aldığınız gaz fiyatlarını düşürtün, Türkiye'yi ihya edin." ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztrak: Rusya ile masaya oturup gaz fiyatını düşürün VİDEO