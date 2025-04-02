İHA

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki yolsuzluk davasından suçlu bulunmasının ardından tutuklanmasıyla CHP, marjinal grupları sokağa çağırmıştı.

Kamu düzenini bozan ve polise saldıran grupların eylemleri sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketleri ekonomik zarara uğratmak amacıyla boykot çağrısında bulundu.

GENEL BOYKOT ÇAĞRISI YAPTILAR

Özel'in boykot çağrısının ardından tekrar harekete geçen gruplar, 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurmak için genel bir alışveriş boykotu çağrısında bulundu.

Toplumun büyük bir kesimi bu boykot çağrısına uymazken, CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde esnaf zor durumda kaldı

CHP'Lİ ESNAFTAN CHP'YE TEPKİ

CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, boykot nedeniyle satış yapamadığı için üyeliğini iptal ederek partisine tepki gösterdi.

"KENDİ MALIMIZI BOYKOT EDİYORUZ"

Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize? Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey?

ÜYELİK KARTINI KIRDI

Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde üyeliğimi de sildirdim. Kart da cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti.

"BOYKOTA UYARSAK EN BÜYÜK VATAN HAİNİYİZ"

Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz." ifadelerini kullandı.