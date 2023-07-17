CHP'li Profesör Bengi Başer, Filenin Sultanları üzerinden İslam düşmanlığı yaptı CHP'li Profesör Bengi Başer, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarısı üzerinden İslam düşmanlığı yapmaya kalktı. Başer yaptığı paylaşıma, "Kadın isterse yapar ve bu ülkenin Cumhuriyet kadını bu ülkenin başını her daim dik tutar! Yobaza inat!.." notunu düştü.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları'nın bu başarısı tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Gelen güzel haberle yüzler gülerken, elde edilen başarıyı farklı yere çekmeye çalışanlar da olmadı değil.

O isimlerden biri de CHP'li Profesör Bengi Başer...

CHP'ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Bilindiği üzere Başer, geçtiğimiz yıl kasım ayında CHP'ye katıldı.

Başer'e rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Başer, CHP'ye katılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk'ün eseri Cumhuriyet'e en çok borcu olan akademisyen bir kadın olarak, CHP çatısı altında ülkeme hekimlik dışında da hizmet edebilme fırsatı bulmak, benim için onurdur.” ifadelerini kullandı.

Bengi Başer daha sonra ise CHP'den milletvekili aday adayı olsa da listeye giremedi.

Başer son olarak ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutladı.

Filenin Sultanları üzerinden İslam düşmanlığı yapmaya kalktı

Daha sonra ise bir paylaşım daha yapan Başer, Filenin Sultanları'nın başarısının üzerinden İslam düşmanlığına soyundu.

Başer, tesettürlü kadınların üzerinden topa vurulan bir karikatürü paylaştı.

Bununla da yetinmeyen Başer paylaşımına, "Kadın isterse, yapar ve bu ülkenin Cumhuriyet kadını bu ülkenin başını her daim dik tutar! Yobaza inat!.." notunu düştü.