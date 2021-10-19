CHP'li Recep Gürkan’ın yargılanmasına devam edildi

15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırarak darbeyi kutladığı ileri sürülen CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Asliye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görünen davanın duruşması bir kez daha görüldü.

Duruşmaya, tutuklu M.T. ile tutuksuz yargılanan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, O.K, Ş.G. S.A, S.Y. ve Bulgaristan'da bulunan Ş.B'nin avukatları katıldı.

TUTUKSUZ YARGILANMALARDA DEVAM KARARI

Türkiye'ye yaklaşık 2 ay önce gelip teslim olan ve tutuklanan M.T, Edirne Kapalı Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS'le bağlanarak ifadesini verdi.

Mahkeme heyeti, M.T'nin tutukluluğunun devamına, sanıkların ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimini, türkü barda kadeh kaldırarak kutladığı görüntülenen CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, kadeh kaldırma ve şarkı söyleme görüntülerinin basına yansımıştı.

Öyle ki Gürkan'ın, o geceye ait görüntülerini yok etmek için mafya ile anlaştığı ve görüntüleri elinde bulunduran Ş.B.’ye işkence yaptırdığına dair iddialar kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

Mahkeme heyetinin kararıyla dava, 4 Şubat Aralık 2022 tarihinde görülmek üzere ertelendi.