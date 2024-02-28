CHP'li Şaban Sevinç'in canlı yayında küfrettiği anlar Gazeteci Şaban Sevinç, CHP’den milletvekilliği yapan FETÖ’cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek küfretti.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarındaki tartışma programları sık sık gündem oluyor.

Derin hesaplaşmaların yapıldığı programlarda, zaman zaman tansiyon da yükseliyor.

FETÖ tartışması Sevinç'i sinirlendirdi

TV100 ekranlarında da gündem terör örgütü FETÖ oldu.

Programın stüdyo konuklarından biri olan CHP'li Gazeteci Şaban Sevinç, konu derinleşince sinirlerine hakim olamadı.

Canlı yayında küfretti

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, "CHP'nin içinde FETÖ yok muydu? Aykan Erdemir hangi partinin milletvekiliydi?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Sevinç canlı yayında, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu s..tir oldu gitti işte.” ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Aykan Erdemir kimdir?

CHP eski milletvekili Aykan Erdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde isimleri bulunan "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan isimlerden biri.

Erdemir hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.