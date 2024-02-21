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Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimler için adaylarını belirledi.

Aday belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun sözünü dinleyen Özgür Özel, İstanbul'un bazı ilçelerinde değişikliğe gitti.

Bu ilçelerden birisi de Sarıyer oldu...

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmedi.

Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyen Genç, seçime bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

Yeniden aday gösterilmeyen Şükrü Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi.

Bununla ilgili Genç, şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye soğukluk hissettim"

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim onun için sana böyle bir tavır oldu denmedi bana ama ben bunu hep hissettim. Soğukluğu hissettim. Seçimin kesin alınabileceği bir yerde bir maceraya gerek var mı? O zaman nedir bunun sebebi? Seçim kaybediliyor çünkü.



Burada bana göre o zaman yapılan aday ve bu adayın kim özellikle ısrarla üzerinde durduysa, bunların beklentileri bizim hayatta gerçekleştirdiklerimizin dışında bir şey o zaman. Ondan beklentilerini yerine getirebilecek ben de beklentilerini yerine getiremeyecek şekilde bir anlayış çıkıyor ortaya.