CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde aile torpili: Başkan yardımcısının eşine müdürlük Yakın akrabalarını belediyelerde üst düzey göreve getiren CHP başkanların sayısı her geçen gün artarken, son aile ataması Sarıyer Belediyesi'nde yaşandı.

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31 Mart yerel seçimlerinin yansımaları devam ederken halkın oylarıyla belediye başkanlığı görevi yapmaya hak kazanan bazı isimler, tüm eş, dost ve akrabalarını belediye kadrolarına doldurmaya başladı.



O yerlerden biri de CHP'nin kazandığı Sarıyer oldu...

Sarıyer'de göreve başlayan Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu yönetimi, bir aile ataması gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne eş ataması

Aksu'nun belediye başkan yardımcısı ve meclis başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşine görev verildi.

Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Başkanlığı'na atandı.

Belediyenin organizasyon şemasında ortaya çıktı

Coşkun'un belediyede müdür olarak görev alması ise "Sarıyer Belediyesi Organizasyon Şeması'nda" yer alan isim listesiyle ortaya çıktı.



Sarıyer Belediyesi'nde yapılan bu atama, sosyal medyada da gündem oldu.