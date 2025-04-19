CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden başıboş köpekler için 'somonlu mama' ihalesi

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Başıboş sokak köpekleri sorunu her geçen gün tehlike saçmaya devam ediyor..

Meclis'ten geçen yasaya rağmen hala belediyelerin köpekleri toplaması sonucu vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor..

Köpek saldırıları sonucu birçok vatandaş hayatını kaybederken, bazı belediyeler ise köpekler için mama derdine düştü..

Bunlardan biri de CHP'li Sarıyer Belediyesi oldu.

SARIYER BELEDİYESİ'NDEN KÖPEK MAMASI İHALESİ

Sarıyer Belediyesi başıboş sokak köpek ve kedileri için ‘somonlu mama’ ihalesi açtı..

73 BİN KİLOGRAM MAMA ALINACAK

13 Mayıs tarihinde yapılacak olan ihaleye göre, köpekler için 45 ton, kediler için 20 ton ve yavru kediler için 2 ton olmak üzere toplam 73 bin kilogram somonlu mama alınacak.

İhalenin duyurulmasının ardından belediye, sosyal medyada çokça tepki topladı..