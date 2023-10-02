CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! 13 kişi tutuklandı Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 kişi ev hapsine alındı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

60 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 60 şüphelinin adreslerine önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 60 şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 34'ü ise Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

13 kişi tutuklandı

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların evlerinde milyonlarca liralık döviz ve ziynet eşyası bulundu

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya da el koydu.

112 taşınmaz ve 37 araca tedbir kararı

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulandı.