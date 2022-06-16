Petrol
116.9
-1.36%
Euro
18.0863
0.37%
Dolar
17.3178
0.46%
Altın
1.012
-0.26%
Borsa
2472
0.00%
Bitcoin
369.940
0.04%
BTXN Coin
9.07
1.45%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    CHP'li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. Torun, "Aday aramaya gerek yok. O isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CHP'li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur

    Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te yapılacak seçim için adaylığını açıklamıştı.

    Erdoğan'ın adaylığını açıklamasına karşın muhalefette belirsizlik sürüyor.

    Millet İttifakı'ndaki aday bilmecesi devam ederken, ana muhalefet partisi CHP'den hemen hemen her gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde açıklamalar geliyor.

    Bu açıklamalara son örnek ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi.

    O da Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

    Torun, bir dizi açılış için gittiği Muğla'da partisinin Bodrum İlçe Örgütü'yle bir araya geldi.

    Torun, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık açıklamasını değerlendirdi.

    Torun, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

    CHP'li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur ViDEO

    "Bizim adayımız belli"

    Torun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    “Değerli arkadaşlar biz adayımızı altılı masanın iradesiyle günü gelince açıklarız. Tayip Erdoğan istedi diye, Erdoğan talep etti diye onun tuzağına düşmeyiz. Onun açtığı alana girmeyiz. Yeri ve zamanı gelince adayımız açıklanır. Erdoğan şu an görevde ve açıklayabilir. Ama o istedi diye asla ve asla onun açtığı alana girmek yok.

    CHP li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dur #1

    "Aramaya gerek yok, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu"

    Arkadaşlar bizim adayımız belli. Sonuçta hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. Altılı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var. Aday aramaya gerek yok. Bu ülkeye de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirecek tek isim var o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Altılı masaya bunun kararı verecek”

    CHP li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dur #2

    CHP li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dur #3


    İlginizi Çekebilir

    FED Başkanı Powell'dan yeni faiz artırım mesajı
    Ekonomi

    FED Başkanı Powell'dan yeni faiz artırım mesajı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye desteği, Yunan basınını çıldırttı
    Politika

    NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye desteği, Yunan basınını çıldırttı

    Görüş Bildir