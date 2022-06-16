CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. Torun, "Aday aramaya gerek yok. O isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur." dedi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te yapılacak seçim için adaylığını açıklamıştı.

Erdoğan'ın adaylığını açıklamasına karşın muhalefette belirsizlik sürüyor.

Millet İttifakı'ndaki aday bilmecesi devam ederken, ana muhalefet partisi CHP'den hemen hemen her gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde açıklamalar geliyor.

Bu açıklamalara son örnek ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi.

O da Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Torun, bir dizi açılış için gittiği Muğla'da partisinin Bodrum İlçe Örgütü'yle bir araya geldi.

Torun, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık açıklamasını değerlendirdi.

Torun, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

CHP'li Seyit Torun: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur ViDEO

"Bizim adayımız belli"

Torun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar biz adayımızı altılı masanın iradesiyle günü gelince açıklarız. Tayip Erdoğan istedi diye, Erdoğan talep etti diye onun tuzağına düşmeyiz. Onun açtığı alana girmeyiz. Yeri ve zamanı gelince adayımız açıklanır. Erdoğan şu an görevde ve açıklayabilir. Ama o istedi diye asla ve asla onun açtığı alana girmek yok.





"Aramaya gerek yok, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu"

Arkadaşlar bizim adayımız belli. Sonuçta hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. Altılı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var. Aday aramaya gerek yok. Bu ülkeye de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirecek tek isim var o da Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Altılı masaya bunun kararı verecek”