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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'nin eylemine katıldı

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'nin eylemine katıldı

    HDP'ye verdiği destekle bilinen Sezgin Tanrıkulu, partiyi bugünkü eyleminde de yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 12:38
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    Geçtiğimiz haziran ayında İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılanacağı davanın ilk duruşması, bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

    Dava öncesi ise İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen HDP'liler eylem düzenledi.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasıyla başlayan eylemde birçok HDP'li vekil yer alırken, CHP'den de destek geldi.

    TANRIKULU'DAN DESTEK

    Meclis'te HDP ile birlikte TSK'nın operasyonlarına karşı ağız birliği yapıp, milli üretimimiz SİHA'lara karşı çıkmasıyla adından söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'yi burada da yalnız bırakmadı.

    CHP li Sezgin Tanrıkulu HDP nin eylemine katıldı #1

    CHP li Sezgin Tanrıkulu HDP nin eylemine katıldı #2

    CHP li Sezgin Tanrıkulu HDP nin eylemine katıldı #3

    CHP li Sezgin Tanrıkulu HDP nin eylemine katıldı #4

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