CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Bizim olduğumuz yerde silah da şiddet de olmayacak CHP Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu, seçim bürosu açılışında, "Diyarbakır’ı da bölgeyi de adaletle ve refahla buluşturacağız. Bizim olduğumuz yerde bilin ki silah da şiddet de olmayacak. Herkes, her sabah barışa uyanacak" dedi.

ANKA

CHP’nin Diyarbakır birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Sezgin Tanrıkulu merkez Kayapınar ilçesinde seçim bürosu açtı.

Açılışa, CHP il örgütünün yanı sıra CHP Diyarbakır milletvekili adayları, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Sadet Partisi il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakırlı ses sanatçısı Bedri Ayseli de açılışa katılarak Tanrıkulu’na destek verdi ve yöresel türküler söyledi.

"Diyarbakır sokaklarında barışı kutlayacağız"

Sezgin Tanrıkulu, açılışta şunları söyledi:

"En zor süreçlerden geçiyoruz, en zor zamanlardan geçiyoruz" diyen Sezgin Tanrıkulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hep dedik ya yarın bu iş bitecek kardeşim, sabah kalktığımız zaman herhangi bir kaygıyla uyanmayacağız. Hep bunu düşündük ama olmadı. Mücadele ettik, bir tek adım da geri atmadık ama olmadı. Keşke önceden olsaydı, bu konuşmayı yapmasaydık ama yapacağız. 15 Mayıs’ta burada, Diyarbakır’ın bütün sokaklarında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gidişini, Türkiye’nin yeniden barışla, demokrasiyle, adaletle, özgürlükle buluşmasını kutlayacağız, size söz kutlayacağız.

"Türkiye’nin barışını Diyarbakır’dan inşa edeceğiz"

"Bu dönem, Genel Başkan’ımızı Cumhurbaşkanı yapacağız" vurgusu yapan Tanrıkulu şöyle devam etti:

İttifakımızı, dostlarımızla birlikte iktidar yapacağız. Sonraki iş bize ait. İnanın bütün bu işlere emek verdik, kafa yorduk. Sadece Diyarbakır’da değil, Ankara’da değil, İstanbul’da değil, Türkiye’de değil, dünyada emek verdik. Türkiye hazır, Kürtler hazır, herkes hazır. Türkiye’nin barışını Diyarbakır’dan inşa edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz. Umutsuzluğa hiç gerek yok, coşkuyla yürüyeceğiz. Söyleyecek çok söz var. Bakın, Diyarbakır’ı talan ettiler. Bu kayyum rejimi, Diyarbakır’ı aldı sattı, bitirdiler. Bildiğiniz gibi değil. İnsanlarımız biliyorlar susuyorlar, görüyorlar susuyorlar. Susmayacaklar, konuşacaklar. Konuşan bir Diyarbakır yaratacağız, konuşan bir Türkiye yaratacağız. Size söz; bütün bu rantçılardan hesap soracağız. Sadece şimdikilerden değil, buradan Diyarbakır’dan alıp götürenlerden hesap soracağız.

"Bizim olduğumuz yerde bilin ki silah da şiddet de olmayacak"

Konuşmasının devamında "Bakın, Diyarbakır yalnızlaştırıldı. Birçok sorunu var bu kentin" diyen CHP milletvekili adayı Sezgin Tanrıkulu şöyle konuştu: