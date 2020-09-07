CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Kürdistan bayrağını korumaya aldı

Twitter hesabından Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin bayrağına kimsenin paçavra diyemeyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye en yakın isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını paylaştı.

PAÇAVRA DENİLEN BU BAYRAK..

Tanrıkulu, paylaşımına şu notu düştü; "Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.

BAYRAĞA HAKARET KABUL EDİLEMEZ

Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez."