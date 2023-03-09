CHP'li Sezgin Tanrıkulu PKK sloganı ile konuştu Kadınlar Günü kapsamında Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadınların jin, jiyan, azadi sloganı ile bağırdığını anlattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kutlamalar yapıldı.

Her yıl İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda bir araya gelen grup, burada günün anlamını aşan eylemler düzenliyor.

Eylemlerin önüne geçilebilmek için ekipler yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan bir diğer isim de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Sezgin Tanrıkulu yürüyüşteki atmosferi, PKK ağzı ile anlattı.

"Jin, jiyan, azadi" diye haykırıyorlar"

Kadınların özgürlük için bağırışları bir yana, hain terör örgütü PKK'nın sloganı ile haykırışı gururla anlatan Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı;

Bütün sokaklar kapalı ama kadınlar büyük cesaretle buradalar ve haykırıyorlar, özgürlük diye "jin, jiyan, azadi" diye.

“Jin, Jiyan, Azadi” sloganı, terör örgütü PKK tarafından sıkça kullanılan bir söylem.