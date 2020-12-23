CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istedi

CHP'li Tanrıkulu, AİHM'in Demirtaş kararının Türkiye'de derhal yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gündemi değerlendiren Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değindi.

Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu ve yargının bu kararları yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi.

"KARAR DERHAL UYGULANSIN"

Tanrıkulu, "Mahkeme, bu tutuklanmanın siyasi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği tespitini yapmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

"ÇOK AĞIR BİR KARAR"

Sözleşmenin 18. maddesinin önemine değinen Tanrıkulu, "Bu madde, sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bir sabıka kaydıdır. Türkiye'nin 30 yıllık AİHM tarihinde ilk defa Demirtaş ile ilgili davada bu karar çıktı. Mahkeme, hükümetin yargı organlarını kullanarak bir siyasi muhalifi cezaevinde tuttuğunu ve siyasetten dışladığını karara bağlamıştır. Bu çok ağır bir karardır." dedi.