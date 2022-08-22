CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunan HDP'li vekilleri cezaevinde ziyarete gitti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, daha önce terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.

Demirtaş'ı Edirne'de bulunduğu cezaevine ziyaret eden Tanrıkulu, bir de video çekmişti.

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti

HDP ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinen Tanrıkulu, daha önce de HDP'nin düzenlediği eyleme katılmıştı.

Sezgin Tanrıkulu bu kez de tutuklu HDP'li milletvekillerini ziyaret edeceğini açıkladı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan cezaevindeki HDP'lilere ziyaret

Şimdi de diğer tutuklu HDP'li vekillere gitti

Ziyaret için Kandıra'da bulunduğunu söyleyen Tanrıkulu, çektiği videoda birazdan cezaevine gideceğini belirtti.

Tanrıkulu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Şimdi Kandıra’dayım birazdan cezaevine gideceğim. Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve diğer arkadaşları ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.