CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'PKK ile müzakere' açıklaması Halk TV canlı yayınına katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Millet İttifakı iktidarında PKK'nın silah bırakacağını ve bunun Meclis'te yapılacak müzakere ile sağlanacağını söyledi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Seçimler için milletvekili adaylarının netleşmesiyle, siyaset arenası hiç olmadığı kadar hızlı..

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ise masadan kalktı ancak birkaç gün sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koşuluyla tekrardan oturdu.

Bu dakikalardan sonra ise her şey görünür olmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettirdikten sonra hemen HDP ile diyaloğa başladı.

6'lı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.

Gizli ortak HDP ve PKK'dan destekler geldi

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP, PKK'nın yayın organlarına çıkarak konuşmaya başladı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından ise 14 Mayıs seçimlerine ilişkin peş peşe yapılan açıklamalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

CHP'li Tanrıkulu: PKK ile Meclis'te müzakere yapacağız

Tüm bu gelişmelerin ardından bazı CHP'li isimler de PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye karşı ılımlı açıklamalarda bulunuyor.

Bunlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Halk TV canlı yayınına katılan Tanrıkulu, seçimi kazandıkları takdirde PKK ile müzakere yapılacağını söyledi.

"Silah, şiddet olmayacak. Meclis odaklı yöntemle çözeceğiz"

PKK'nın silah bırakmasında çözümün parlamentoda yapılacağını belirten Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı: