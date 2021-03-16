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- CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları
CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları
Sinop Belediyesi'nde "Sipahi" soyadlı olan kişilerin 3 müdürlüğü elinde tuttuğu, Ayhan Özbek'in ise iki birime birden müdürlük yaptığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 13:32
- Güncelleme : 16.03.2021 - 14:06
CHP yönetiminde olan belediyelerde yaşanan akraba ataması skandalları arasına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez yaşanan skandalın adresi Sinop Belediyesi.
SİPAHİ MÜDÜRLER
CHP yönetimindeki belediyede soyadı "Sipahi" olan 3 müdür var.
Birim müdürlerinin tanıtıldığı sayfada Ayhan Özbek'in, temizlik işleri ve itfaiye birimine de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi
Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi
Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek
İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek