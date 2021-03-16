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    CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları

    CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları

    Sinop Belediyesi'nde "Sipahi" soyadlı olan kişilerin 3 müdürlüğü elinde tuttuğu, Ayhan Özbek'in ise iki birime birden müdürlük yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 14:06
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    CHP yönetiminde olan belediyelerde yaşanan akraba ataması skandalları arasına bir yenisi daha eklendi.

    Bu kez yaşanan skandalın adresi Sinop Belediyesi.

    SİPAHİ MÜDÜRLER

    CHP yönetimindeki belediyede soyadı "Sipahi" olan 3 müdür var.

    Birim müdürlerinin tanıtıldığı sayfada Ayhan Özbek'in, temizlik işleri ve itfaiye birimine de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

    Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi

    Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi

    Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi

    Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek

    İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek

    CHP li Sinop Belediyesi ndeki akraba atamaları #1

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