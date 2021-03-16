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CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları

CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları

Sinop Belediyesi'nde "Sipahi" soyadlı olan kişilerin 3 müdürlüğü elinde tuttuğu, Ayhan Özbek'in ise iki birime birden müdürlük yaptığı ortaya çıktı.