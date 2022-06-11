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    CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti

    CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti

    CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'ne adı Tommy olduğu öğrenilen bir sokak köpeğinin heykelini dikti. Açılış törenle yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 13:42
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    Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

    Bunun son örneği İstanbul Şişli'de bulunan Teşvikiye Mahallesi'nde meydana geldi.

    Şişli Belediyesi, Teşvikiye Mahallesi'nde heykel açılışı yaptı.

    Sokak köpeğinin heykelini dikip, kurdele kestiler

    10 Mart'ta hayatını kaybeden sokak köpeği Tommy'nin heykelini yapan belediye, açılışta kurdele kesmeyi de ihmal etmedi.

    Açılış törenine, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve çok sayıda mahalleli katıldı.

    Başkan Keskin son olarak, törene katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

    CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti

    CHP li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti #1

    CHP li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti #2

    CHP li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti #3

    CHP li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti #4


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