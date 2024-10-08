CHP'li Tanju Özcan Bolu'ya bordo bereli heykeli diktirdi CHP'li Bolu Belediyesi, şehir merkezine diktirdiği bordo bereli heykelinin açılışını düzenlediği törenle yaptı.

Haber Merkezi

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde..

Geçtiğimiz günlerde "Bozkurt" selamı vermesi sebebiyle UEFA’dan 2 maç ceza alan A Milli Futbolcu Merih Demiral’ın heykelini diktiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir heykel daha açılışı daha yaptı..

BORDO BERELİ HEYKELİ

Özcan, kent meydanına bordo bereli heykel dikti.

Belediye tarafından düzenlenen törenle açılan heykel, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.