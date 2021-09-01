CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tesettürlü kadınla ilgili kullandığı çirkin ifadeler, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tanju Özcan, sessizliğini koruyor.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuğu olmayan ve tüp bebek için kendisinden yardım isteyen tesettürlü bir kadının kendisinden yardım istediği anı çirkin ifadelerlele anlattı.

"BENİM BEBEĞİM YOK.."

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Tanju Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi.

"KONUYA BÖYLE GİRİNCE ÇEVREDEKİLER GÜLÜYOR.."

‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var..." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın gülerek anlattığı bu olay, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

SURİYELİERE EKMEK YOK, İŞ YOK, SU 10 KATI FİYATINA

CHP'li Tanju Özcan, daha önce mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ekmek yardımını kestikten sonra mültecilere suyu 10 katı fiyatına satacaklarını açıklamıştı.

CHP'li Tanju Özcan, çirkin ifadeleriyle gündemde VİDEO

CHP'NİN AYNI GÜN İKİNCİ SKANDALI: FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI

CHP'li Tanju Özcan'ın bu ifadeleri gündemdeki yerini korurken, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, kendisini sosyal medyada eleştiren bir vatandaşı arayarak ağzına gelen tüm küfürleri savurup tehdit ettiği görüntüler internete düştü.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, vatandaşa küfür etti VİDEO