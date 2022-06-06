CHP'li Tanju Özcan, tedbir kararını ihlal etti

AK Partili Hacer Çınar’a psikolojik şiddet uyguladığı mahkemece kabul edilen Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın, tedbir kararı kapsamında ruhsatlı silahına el konuldu.

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında, AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.” dedi.

Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan, sosyal medya hesabından söz konusu konuşmayı paylaşıp, “Görüyorsunuz, ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum.” diye not düştü.

30 gün koruma kararı

Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.

Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın tedbir talebini kabul etti.

Mahkeme tarafından verilen tedbir kararında, şu ifadelere yer verildi:

Tanju Özcan, protestolara dansla yanıt verdi VİDEO

Tedbir kararı

“Aleyhine önleyici tedbir istenilen Tanju Özcan'ın, korunan Hacer Çınar'ı iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılacağı hallerde re'sen veya talep üzerine tedbir süresinin veya şeklinin değiştirilebileceğinin, kaldırılabileceğinin veya aynen devamına karar verilebileceğinin ihtar olunmasına, aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verileceğinin bu kararın tebliğ sureti ile şiddet uygulayana ihtar olunmuş sayılmasına, iş bu tedbirin 30 gün süre ile geçerli sayılmasına karar verilmiştir.”

Protestoya karşılık dans etti

Başkan Özcan'ın sözleri, kentte sivil toplum kuruluşları ve AK Partililer tarafından protesto edildi.

Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikasınca belediye binası önünde düzenlenen protesto sırasında, makam odasının penceresinden eylemi izleyen Özcan, aleyhine atılan sloganlara eşlik etti.

Özcan ayrıca ritim tutup, el sallayarak dans etti.

DM’den mesaj attı

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, protestolar sırasında Başkan Özcan'ın pencereye çıkarak dans etmesini ve Twitter'daki hesabından kendisine direkt mesaj atmasını gerekçe göstererek, tedbir kararını 2 kez ihlal ettiğini bildirdi.

Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Çınar'ın avukatının mahkemeye sunduğu 'tedbire aykırılığın bildirilmesi' konulu dilekçede; Özcan'ın, Twitter'dan DM atarak 'Beni takip etmeni istemiyorum, tedirgin oluyorum' yazdığı belirtildi.

“Sair tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz”

Başkan Özcan'ın protesto sırasında dans edip, alkış tutmasının da ihlal gerekçelerine eklendiği dilekçede, ayrıca şunlar kaydedildi:

“Müvekkilin bağlı bulunduğu sendikanın açıklaması sırasında, müvekkilin de orada olduğunu bilmesine ve görmesine rağmen hakkında tedbire hükmedilen Tanju Özcan, binanın camına çıkarak izlemiş, gülmüş, alkışlamış, oynamış, el sallamış ve dans etmiştir. Bu davranışı ulusal basında infial uyandırmıştır. Tanju Özcan hakkında on binlerce haber yapılmıştır ancak makam odasının camından meydanı izlediği görülmüş değildir. Çok açıktır ki, tehlikesini ve rahatsızlığını sürdürmekte ve Türk Milleti adına verilen karara saygı duymamakta ve kararı tanımamaktadır. Tedbirlerin ağırlaştırılmasını ve sair tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.”

Silahına el konuldu

Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından 1 Haziran'da verilen tedbir kararı sonrası, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın ruhsatlı silahına el konuldu.

Kararın tebliği için Bolu Belediye binasındaki makam odasına gelen polisler tarafından, Özcan'ın ruhsatlı tabancası teslim alındı.