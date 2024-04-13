CHP’li Tanju Özcan, yeni döneme Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin ederek başladı Bolu'da 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başlayan CHP’li Tanju Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında da Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

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DHA

Türkiye seçim süreçlerini tamamladı...

Genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde de vatandaş tercihini yaptı.

Bu süreçte ise pek çok CHP'li başkan yemin törenleriyle gündem oldu.

Kur’an-ı Kerim’i öpüp göreve başladı

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, mahalli idareler genel seçiminde ilk kez seçildiği 2019 yılında Kur’an-ı Kerim’i öpüp, yemin ederek göreve başladı.

Başkan Özcan, 5 yıllık görev süresinin ardından 31 Mart’ta yapılan seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi.

Yemin etti

CHP’li Özcan, yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin etti.

"5 yılda Bolu’yu objektif bir şekilde yöneteceğime yemin ederim"

Meclis kürsüsüne çıkarak elini Kuran-ı Kerim’in üzerine koyan Özcan şu ifadeleri kullandı:

Kimseyi kayırmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden yedirmeden, Bolu halkının parasını israf etmeden, ihaleleri şeffaf bir şekilde yapmak suretiyle belediyede şeffaflığı sağlamak üzere ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmadan, onun devrimlerine sahip çıkarak önümüzdeki 5 yılda Bolu’yu objektif bir şekilde yöneteceğime Allah’ım, namusum, vicdanım üzerine büyük Türk Milleti ve Bolu halkının önünde yemin ederim.

Alaşehir'de de Kuran-ı Kerim’e el basıp göreve başladı

Tanju Özcan'ın Kuran-ı Kerim’e el basarak göreve başlaması CHP'de ilk değil.

Yerel seçimlerde üst üste ikinci kez başkanlığı kazanan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine de Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı.

2019 yılında da aynı pozu verdi

CHP'li Öküzcüoğlu, 2019 yerel seçimlerinde de kazandığında Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlamıştı.

"Kutsal kitabımızın üzerine yemin ederim ki kimseyi ayırt etmeyeceğiz"

Mamak ilçesinin yeni belediye başkanı olan CHP'li Veli Gündüz Şahin de göreve başlamasının ardından ilk toplantısına Kuran-ı Kerim'i öperek başladı.

Kendisine hediye edilen Kuran-ı Kerim'i kürsüde öpen Şahin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimizin, kutsal kitabımızın ve bayrağımızın üzerine yemin ederim ki kimseyi ayırt etmeden, hak temelli çalışarak Mamak'ı kalkındıracağız. Burada tüm partilerimizin meclis üyeleri ve ben parti rozetimizi çıkararak Mamak'a hizmet edeceğiz.

Seçildiği günün sabahı şükür namazı kıldı

Yaklaşık yüzde 50 civarında oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, seçim sabahı Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camii'nde esnaflarla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.

"Hayır duamızı yaptık"

Akın burada yaptığı açıklamada, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)