Belediyenin koronavirüs salgınına rağmen patates-soğan dağıtımı yapıp, kalabalığa yol açtığı o anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının artması üzerine ülke genelinde 17 günlük tam kapanmaya gidilirken, Mersin'de ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

CHP'li Tarsus Belediyesi, salgın yokmuşçasına bölge halkına çuval çuval patates-soğan dağıtımı yaptı.

Bunun üzerine ilçede izdiham yaşandı. Tarsus'ta yaşayan onlarca vatandaş, çuvallardan alabilmek için adeta birbirinin üzerine çıktı.

Görüntülerde, vatandaşların çoğunun maskesiz olması da dikkat çekti.

İşte o anlar...

CHP'li Tarsus Belediyesi'nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti

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