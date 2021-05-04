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    CHP'li Tarsus Belediyesi'nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti

    Belediyenin koronavirüs salgınına rağmen patates-soğan dağıtımı yapıp, kalabalığa yol açtığı o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:23
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    CHP'li Tarsus Belediyesi'nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının artması üzerine ülke genelinde 17 günlük tam kapanmaya gidilirken, Mersin'de ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

    CHP'li Tarsus Belediyesi, salgın yokmuşçasına bölge halkına çuval çuval patates-soğan dağıtımı yaptı.

    Bunun üzerine ilçede izdiham yaşandı. Tarsus'ta yaşayan onlarca vatandaş, çuvallardan alabilmek için adeta birbirinin üzerine çıktı.

    Görüntülerde, vatandaşların çoğunun maskesiz olması da dikkat çekti.

    İşte o anlar...

    CHP'li Tarsus Belediyesi'nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti

    Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    CHP li Tarsus Belediyesi nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti #1

    CHP li Tarsus Belediyesi nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti #2

    CHP li Tarsus Belediyesi nin patates-soğan dağıtımındaki rezaleti #3

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