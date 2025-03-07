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Türkiye, 40 yıldır süren PKK teröründen kurtuluyor..

Bu kapsamda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın beklenen örgütü lağvetme ve silah bırakma çağrısı geldi.

Çağrıya çok sayıda olumlu mesajlar gelirken, vatandaşlık tanımı ve anayasa gibi konular da tartışmaya açıldı..

Bu kapsamda CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi..

CHP'Lİ TEKİN: "MEVCUT VATANDAŞLIK TANIMI AYRIMCI"

tv100 kanalında Kübra Par'ın konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, canlı yayında yaptığı açıklamada Anayasa’nın 66. maddesinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Mevcut vatandaşlık tanımının ayrımcı olduğunu savunan Bingöl, bu maddenin tartışmaya açılmasını önererek şunları söyledi:

"TÜRK DİYE KESKİN BİR ŞEY KOYUYORSUNUZ, KÜRT VAR ÇERKEZ VAR"

Bu yaklaşım sizin bahsettiğiniz 'çözüm sürecini destekliyorum' tavrıyla da tamamen çelişiyor. Böyle set çekilirse o bahsettiğimiz toplumsal mutabakat yerlerde sürünür. Olmaz.



'Türk' diye keskin bir şey koyuyorsunuz. Türk var, gerisi yok. Var kardeşim. Bu ülkede Kürt de var, Çerkez de var, Laz da var.

"BUNLARI SİNDİRECEKSİNİZ"

Bunları kabulleneceksiniz. Bunları sindireceksiniz. Kimse senin tebaan değil. Türk anadan doğan Türk ise Kürt anadan, Arap babadan doğan çocuk ne? Nasıl kendilerini tanımlayacaklar? Böyle bir ayrımcı bir anlayış olabilir mi? Olmaz böyle.

BİNALİ YILDIRIM KONUYU TARTIŞMAYA AÇMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde; terör örgütlerine destek verenlerin ana dil konusunu öne sürdüğünü belirten Binali Yıldırım, vatandaşlık tanımının yeni anayasada gözden geçirilebileceğini söyleyerek konuyu tartışmaya açmıştı..