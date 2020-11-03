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    CHP'li Tuncay Özkan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı

    CHP'li Tuncay Özkan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı

    CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Özkan depremden sonra İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etmişti.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 18:46
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 21:22
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    CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da koronavirüs salgınına yakalandı.

    Özkan, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.

    ÖZKAN, TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

    Tuncay Özkan'ın mesajı şöyle:

    "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."

    BAYRAKLI'YA GİTMİŞTİ

    Öte yandan Tuncay Özkan, geçtiğimiz cuma günü İzmir'deki depremde can ve mal kayıplarının yaşandığı Bayraklı'yı ziyaret etmişti.

    Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, depremzedelerle bir araya gelmişti.

    CHP li Tuncay Özkan ın, koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    CHP li Tuncay Özkan ın, koronavirüs testi pozitif çıktı #2

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