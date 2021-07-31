Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
348.125
6.64%
EXEN Coin
25.27
7.99%
35ºC
İstanbul
Güneşli 35 C
    CHP'li Turan Aydoğan'ın polisi azarlamasına muhalif medya sessiz kaldı

    CHP'li Turan Aydoğan'ın polisi azarlamasına muhalif medya sessiz kaldı

    Trafik polisini tersleyen CHP'li vekilin skandal davranışı, CHP'ye yakın medya kuruluşlarında haber değeri görmedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz gün CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisiyle karşılaştı.

    Kısa sürede sosyal medyaya da düşen olayın görüntülerinde, trafik kontrolü için kendisini durduran polislere öfkelenen Aydoğan, milletvekili olduğunu söyleyip kimlik çıkarmadı.

    POLİSİ AZARLAYIP GİTTİ

    Polis, Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" demesinin üzerinden Aydoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak bana da" deyip polis memurunu azarladıktan sonra olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı.

    CHP'YE YAKIN MEDYADAN SES YOK

    CHP'li vekil Turan Aydoğan'ın bu skandal hareketi, büyük tepkiyle karşılanırken CHP'ye yakın medya kuruluşları, bu olayı görmezden gelip haber yapmadı.

    CHP li Turan Aydoğan ın polisi azarlamasına muhalif medya sessiz kaldı #1

    CHP'li milletvekili Aydoğan, kendisinden kimlik isteyen trafik polisine kızdı-Video

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir