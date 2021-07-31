CHP'li Turan Aydoğan'ın polisi azarlamasına muhalif medya sessiz kaldı

Trafik polisini tersleyen CHP'li vekilin skandal davranışı, CHP'ye yakın medya kuruluşlarında haber değeri görmedi.

Geçtiğimiz gün CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisiyle karşılaştı.

Kısa sürede sosyal medyaya da düşen olayın görüntülerinde, trafik kontrolü için kendisini durduran polislere öfkelenen Aydoğan, milletvekili olduğunu söyleyip kimlik çıkarmadı.

POLİSİ AZARLAYIP GİTTİ

Polis, Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" demesinin üzerinden Aydoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak bana da" deyip polis memurunu azarladıktan sonra olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı.

CHP'YE YAKIN MEDYADAN SES YOK

CHP'li vekil Turan Aydoğan'ın bu skandal hareketi, büyük tepkiyle karşılanırken CHP'ye yakın medya kuruluşları, bu olayı görmezden gelip haber yapmadı.





CHP'li milletvekili Aydoğan, kendisinden kimlik isteyen trafik polisine kızdı-Video