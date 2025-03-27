CHP'li Turan Taşkın Özer'e sahte tanık iddiasıyla ilgili soruşturma

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü soruşturmasına ilişkin sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği şeklinde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin Özer hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve yargı organlarını alenen aşağılamak suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve yargı organlarını alenen aşağılamak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.