CHP’li Turhal Belediyesi üzerinde cami bulunan arazileri satışa çıkardı

İHA

CHP’li Turhal Belediyesi, tepki çeken bir karara imza attı.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, belediyeye ait taşınmazların, ilgili bir inşaat firmasına olan borçlar nedeniyle satılması kararlaştırıldı.

Kararda en çok dikkat çeken detay ise, satışa çıkarılan arazilerin üzerinde üç ibadethanenin bulunuyor oluşu...

ÜÇ CAMİNİN OLDUĞU ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Toplantıya sunulan raporda, Turhal Milli Emlak Şefliği'nin 20 Aralık 2024 tarihli yazısında, Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2024 tarihli yazısına atıfta bulunarak, Turhal Belediye Başkanlığı'na ait bazı taşınmazların, belediye iştiraki olan Turhal Kocakavak İnşaat'ın vergi borçlarına mahsup edilmesi gerektiği ifade edildi.

Karara göre, Boyacılar Mahallesi 848 Parsel, Kazımkarabekir Mahallesi 739 Ada 1 Parsel ve Kova Mahallesi 126 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazlar, toplamda 13 milyon 841 bin 450 TL bedel üzerinden satışa sunulacak.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Bu taşınmazların satışına yönelik karar, mecliste yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Oylamada 6 AK Parti meclis üyesi ile 2 MHP meclis üyesi ret oyu kullanırken, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural başta olmak üzere CHP ve diğer MHP üyelerinin de dahil olduğu toplam 16 üyelik oy çokluğuyla karar onaylandı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Üzerinde camilerin bulunduğu arazilerin satışa çıkarılması ise vatandaşı rahatsız etti.

Bölge sakinleri, üzerinde ibadethane bulunan alanların satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.