CHP'li tutuklu Başkan Rıza Akpolat'ın yasak aşk skandalından yeni ayrıntılar

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte sayısız skandal ortaya çıktı, çıkmaya da devam ediyor.

Son skandalın başrolünde, ilk tutuklanan başkanlardan olan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat...

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Akpolat'ın bu skandalında ağızları açık bırakacak yeni detaylar ortaya çıktı.

Yaşadıkları aşk ortaya çıkınca eşlerinden boşanıp evlenmek zorunda kalan çiftin belediye fonunu nasıl kullandıkları gözler önüne serildi.

YASAK AŞKIN TÜM MASRAFLARI BELEDİYE FONUNDAN

Cezaevinde tutuklu bulunan Akpolat'ın daha evlenmeden Yeşim Ağırman'ın ve iki çocuğunun birçok masrafını belediyeden oluşturulan fondan karşıladığı belirlendi.

Başkan'ın, yasak aşkını tatillere gönderdiği, aşkının çocukları ile uçak biletlerini belediyedeki fondan karşıladığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem'inde oluşturulan listede, yapılan uçak bileti ödemeleri dahil birçok özel harcamanın tek tek kayıt altına alındığı görüldü.

KIZLARINI BELEDİYE PARASIYLA AMERİKA'YA GÖNDERDİ

Başsavcılığa teslim edilen evraklardaki bilgilere göre Akpolat, 2022 yılında yasak aşkı Yeşim Ağırman ile Business Class uçak seyahatleri gerçekleştirdi, Akpolat'ın boşandığı eşinden olan kızları defalarca Amerika'ya seyahat etti, kaldıkları otel paralarına kadar belediyeden ödendi.

Rıza Akpolat'ın anne ve babasının birçok özel harcaması ile eski eşi Derya Akpolat'ın uçak bilet paraları da belediyede oluşturulan özel fondan karşılandı.

DÜĞÜNÜ İÇİN 8,5 MİLYON LİRA HARCADI

Bunun yanında Sabah'ın haberine göre Rıza Akpolat'ın Temmuz 2024'teki düğünü için belediyede oluşturulan rüşvet havuzundan 266 bin dolar harcandığı da ortaya çıktı.

Buna göre Sosyete düğüncüsü Aytül Ayke Fıratoğlu'na 120 bin dolar, düğün fotoğrafçısına 10 bin 650 dolar, acentaya 100 bin dolar, Dior'dan ise 36 bin dolarlık alışveriş yapıldı.

Kayıtlarda toplam masrafın o dönemki kurla 8,5 milyon TL'yi bulduğu bilgisi yer aldı.

CHP'LİLERİ DE BELEDİYE FONUYLA UÇURDU

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, CHP Genel Merkezi'nden çok sayıda kişinin uçak biletlerini karşıladığı, CHP'lilere Business Class uçuş yaptırdığı, diğer bazı masraflarını karşıladığı, çocuklarının sık sık Amerika'ya gönderen Akpolat'ın biletler yanı sıra bagaj taşıma ücretlerini bile belediyedeki söz konusu fondan ödendiği belirlendi.

KIBRIS'TA KUMARHANE, PALANDÖKEN'DE LÜKS OTEL

Ayrıca Akpolat'ın Kıbrıs'tın kumarhaneleri ile ünlü otellerine sık sık gittiği, burada en lüks odalarda konakladığı ve Türkiye'deki birçok lüks otelde de yakınları ile konakladığı belirlendi.

Akpolat'ın Palandöken'de söz konusu fondan kış tatilleri yaptığı, bu tatillerde Mercedes Mybach marka araçlar kullanıldığı belirlendi.