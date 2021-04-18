CHP'li Ülgür Gökhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü beğendi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez inceledi.

Asya ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalarda sona doğru gelindi.

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Daha önce CHP ile birlikte yüzlerce projeyi mahkemeye taşıyan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), 3. Köprü ve Kanal İstanbul gibi prestijli projelerin yanı sıra, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına da karşı çıkmıştı.

CHP'Lİ BAŞKANDAN İLK ZİYARET

Daha önce köprüye gitmeyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, geçtiğimiz gün köprüye ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da daha önce Ülgün'e "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti.

BEĞENDİ

CHP'li ve AK Partili belediye meclis üyeleriyle birlikte köprüye inceleme gezisi düzenleyen Gökhan, köprünün ihtişamı karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi.

Şantiye alanındaki başkanlık koltuğuna oturan ve yetkililerden köprü hakkında bilgi alan Gökhan, 333 metre yükseklikte hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

TEBRİK EDERİM

Gökhan, fotoğrafın altına, "4608 mt ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını elde edecek 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını Lapseki Belediye Başkanı ev sahipliğinde ziyaret ettik. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeliyle Türk ve Koreli firmaların mühendisliği, emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim" yazdı.