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Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda gerçekleşen Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, ardından başlatılan soruşturma ile büyük bir tartışma konusu haline geldi.

YÖNETMELİĞE AYKIRI YEMİN ETTİLER

Törenin resmi bölümünün sona ermesinin ardından, yüzlerce yeni mezun teğmen, kılıç çekerek yemin etti ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganıyla dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Bu olay, kamuoyunda geniş yankılar uyandırırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 Eylül’de yaptığı açıklamada, konunun titizlikle incelendiğini duyurdu.

5 TEĞMEN VE 3 DİSİPLİN AMİRİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Yaşanan gelişmelerin ardından, MSB, 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma süreci 16 Ocak’ta tamamlanmış ve kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süre sona ermişti.

İHRAÇ EDİLDİLER

Beklenen açıklama nihayet geldi. MSB, yapılan incelemeler sonucunda, 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiğini duyurdu.

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CHP'Lİ AKDOĞAN: "ATATÜRK'ÜN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE AFFEDİLMELİYDİLER"

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında, gündem olan karar ele alındı.

Konuyla ilgili görüş bildiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, söz konusu ihraç edilen teğmenlerin affedilmesini garip bir üslupla yorumladı:

Gerekirse çok kötü bir slogan attıklarında ihraç edilmelilerdi. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü suyu hürmetine, o ordunun kurucusu, bu ülkenin banisi, onun içinde geçtiği bir slogan nedeniyle bu ihraç olmamalıydı.