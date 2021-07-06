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    CHP'li Ünal Çeviköz: Afganistan'daki görevi uygun bulmuyoruz

    CHP'li Ünal Çeviköz: Afganistan'daki görevi uygun bulmuyoruz

    CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, "Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir şey değildir." açıklamasında bulundu.
    • AA
    • 06.07.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 20:41
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    ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini, Türkiye'nin sağlaması gündemde.

    CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de Türkiye'nin Afganistan'daki Afganistan'da bulunan Kabil Hamid Karzai Havalimanı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

    "BU GÖREVİN ÜSTLENİLMESİNİ UYGUN BULMUYORUZ"

    Çeviköz, "Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçik'i ateşe atmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir görev üstlenilmesini uygun bulmuyoruz." dedi.

    CHP'li Ünal Çeviköz: Afganistan'daki görevi uygun bulmuyoruz VİDEO

    "TALİBAN, AFGANİSTAN'IN BİR GERÇEĞİDİR"

    Açıklamalarına devam eden Ünal Çeviköz son olarak ise şunları söyledi:

    "Taliban, Afganistan'ın bir gerçeğidir. Taliban ile bu şekilde karşı karşıya gelmek Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü, tarihi kardeşlik ilişkilerini zedeleyecektir"

    CHP li Ünal Çeviköz: Afganistan daki görevi uygun bulmuyoruz #1

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