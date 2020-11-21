CHP'li Ünal Çeviköz'den dış politika eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı panelde Türkiye dış politikasına ilişkin değerlendirmeler yaparken, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği, Türkiye'nin dış politilalarının konuşulduğu bir panele online katılan

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştiriler getirdi.

LİBYA ELEŞTİRİSİ

Çeviköz, CHP olaraksa dış politikada iktidardan farklı bir yaklaşıma sahip olduklarını belirterek, Türkiye’i yalnızlaşmadan kurtulmak için uluslararası topluma yeniden entegre olması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti'nin çok taraflılığın önemini ihmal ettiğini, ifade eden Çeviköz, örneğin Türkiye’nin Libya’ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymamakla eleştirildiğine dikkati çekti.

"S-400'LER AKTİF EDİLMEMELİ"

Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" söyledi.

Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmeme kararının, Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesine yol açacağını ifade etti.

"TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLMELİ"

Ünal Çeviköz, Suriye'de demokratik dönüşümün sağlanması, Suriye güvenlik güçlerinin ülkelerinde güvenlik ve istikrarı sağlaması halinde Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini, uluslararası toplumun gözünde orada "işgalci" gibi bir görümünün yaratılmamasının önemli olduğunu belirtti.