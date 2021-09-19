Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Mavi Vatan programına karşı çıktı. Çeviköz, Mavi Vatan siyasetinin saldırgan ve yayılmacı olduğunu savundu.

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Karar TV'ye konuştu.

Çeviköz açıklamasında, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmeye kalktı.

"MAVİ VATAN, SALDIRGAN BİR ALGI YARATIYOR"

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." şeklinde konuşan Çeviköz, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

CHP'li Ünal Çeviköz'den 'Mavi Vatan'ı hedef alan sözler ViDEO



BU İLK DEĞİL

Öte yandan Ünal Çeviköz geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada da, Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtmiş, Doğu Akdeniz'de gerilimin kaynağının Türkiye olduğu sözlerini sarf etmiş ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasını eleştirmişti.