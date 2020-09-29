CHP'li Ünal Çeviköz'ün Türkiye karşıtı sözleri ilk değil

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Türkiye'yi rencide eden açıklamalarının ilk olmadığı ortaya çıktı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden provokatif açıklamalarda bulunarak tepki çekmişti.

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN'A SİLAH YARDIMI YAPTI.."

Çeviköz, Habertürk'te katıldığı bir programda, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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ÜNAL ÇEVİKÖZ İÇİN BU ÜSLUP İLK DEĞİL

Daha önce Azerbaycan dahil çeşitli ülkelerde büyükelçilik görevleri üstlenen Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'nin dış politikasına yönelik tartışmalı açıklamaları ilk değil.

"TÜRKİYE, LİBYA'DA ÇİZGİYİ AŞTI, SURİYE'DE MEŞRU DEĞİL"

17 Ocak'ta Türkiye'nin Libya'ya yaklaşımını "çizgiyi aşmak" olarak nitelendiren Çeviköz, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise, Batılı güçlerin ve İran'ın oyun sahası haline gelmiş Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin bu ülkedeki varlığının gayrı meşru olduğunu savunmuştu.

"S-400'LERİ VERELİM, DOĞU AKDENİZ'İ TÜRKİYE GERİYOR"

10 Haziran'da yaptığı konuşmada, Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Ünal Çeviköz, 8 Temmuz'da da Doğu Akdeniz'de gerilimin kaynağının Türkiye olduğu sözlerini sarf etmişti.

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