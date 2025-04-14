AA

İzmir'de çevre kirliliği skandalı....

CHP yönetimindeki Urla Belediyesi ve ilçede bulunan bir özel firmanın, hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların halka açık alana atıldığı tespit edildi.

Şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetim gerçekleştirdi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDULAR

Denetimler sırasında, çevre kirliliğine neden olan atıkların, Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

3 MİLYONU AŞKIN PARA CEZASI UYGULANDI

Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı kamuoyu açıklamasında, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan Urla Belediyesi'ne ve özel firmaya Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık açıklamasında, ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verildi.