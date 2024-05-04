Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından göreve başlayan bazı belediye başkanları, göçmenlerle ilgili kararlar almaya başladı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, çalışma ruhsatı bulunmayan Suriyelilerin dükkanını mühürledi.
Köksal akabinde evlenmek isteyen göçmenlerin nikah ücretlerine zam yaptı.
Burcu Köksal'ın adımlarını ise bir CHP'li belediye daha takip etmeye başladı.
Uşak Belediyesi de göçmenlerin nikah ücretlerine zam yaptı.
15 bin lira oldu
Uşak Belediyesi, şehirde yaşayan göçmenlerin nikah ücretlerini 705 liradan, 15.000 liraya yükseltti.
Özkan Yalım, ücreti zammını Meclis Toplantısı'nda önerdi
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Belediye Başkanımız Sayın Özkan Yalım, Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı’nın 2. oturumunda, şehrimizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerini artırmayı önerdi.
705 liradan yükseltildi
Başkanımız, belediye meclis komisyonunda görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna gönderilen önerinin kabul edilmesi durumunda, yabancı uyruklu kişilerin ödediği 705 lira nikah ücretinin 15.000 liraya yükseltileceğini belirtti.
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