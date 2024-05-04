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CHP'li Uşak Belediyesi, göçmenlerin nikah ücretlerinde zamma gitti

CHP'li Uşak Belediyesi, göçmenlerin nikah ücretlerinde zamma gitti Uşak Belediyesi'nde alınan göre göçmenler evlenebilmek için yeni dönemde 15 bin lira ödemek zorunda kalacak.