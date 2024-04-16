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CHP'den Uşak Belediye Başkanı seçilen Özkan Yalım, kentteki bazı dükkanları mühürlemek için harekete geçti.

Başkan Yalım, zabıtaların mühürlediği dükkanları yerinde inceledi.

Mühürleme işlemi, Uşak Belediyesi'nin X hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, mühürleme işlemlerine ilişkin anlar yer alıyor.

Sığınmacıların iş yerleri kapatılıyor

Söz konusu paylaşım için "Sığınmacı kişiler tarafından açılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi." denildi.

Ekip, "Bakkal olarak faaliyet gösteriyordu. İş yeri ruhsatı yoktu." ifadesini kullandı.

Mührü kıranlar savcılığa şikayet edilecek

Belediye Başkanı Yalım, mührün kırılıp kırılmadığıyla ilgili takibin "mutlaka" yapılmasını istedi. Mührün kırılması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

"Engel olacağımı söylemiştim"

Özkan Yalım, konuşmasında şunları söyledi:

Ruhsatı olmayan bir iş yerinin mühürleme işlemi tamamlandı. Kendi vatandaşımız vergi levhasıyla birlikte devlete vergisini öderken, bazılarının kendi kafasına göre gelip iş yeri açmasına engel olacağımı söylemiştim. Uygulamasını yaptık ve başlattık.



Burada dükkanın çalışmaması vesaire değil; ruhsatsız, vergi dairesine kaydolmadan iş yaptırmayacağımızı herkes biliyor.