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Haber Merkezi

Esad rejimine karşı operasyon başlatan Suriyeli muhalifler, kontrolünü ele geçirdiği Halep Kalesi'ne 76 yıl sonra Türk bayrağı astı. Dem'li Gülistan Koçyiğit'ten sonra CHP'li Uzgel'de bu durumdan rahatsız oldu.

"BUNUN KARŞILIĞI HALEPİ ALMAK MIDIR?"

CHP’nin Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin skandal bir açıklamada bulunarak, "Varsayalım Esad, Erdoğan ile görüşmedi bunun karşılığı gidip Halep’i almak mıdır?" diye sordu.

'Bunlar doğru şeyler değil' diyerek hadsiz sözlerine devam eden Uzgel, "Türk bayrağı çektirildi diye seviniyorsunuz" dedi.